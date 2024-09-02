Музыкант провел день в стиле Тревора из GTA V – все закончилось его арестом

Энтони Мэлхафф, фронтмен американской панк-группы Cancer Christ, в конце августа вывел свои дикие выходки на новый уровень, проведя целый день в образе Тревора Филлипса, одного из известных персонажей популярной видеоигры Grand Theft Auto 5. Его однодневная преступная деятельность закончилась арестом в полиции после ряда причудливых и незаконных действий.

День Энтони Мелхаффа начался далеко от Лос-Анджелеса, в национальном парке Йосемити, где его приключение быстро превратилось в хаотичную череду событий. Наследуя непредсказуемое и жестокое поведение Тревора из GTA 5, Мелхафф якобы совершил несколько преступлений всего за несколько часов.

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Хаос начался в местном ресторане, где он сказал беременной официантке, что ее ребенок от него, утверждая, что "духи" сказали ему это. Его поведение резко набирало обороты, далее он украл несколько напитков в заведении, а затем устроил причудливую погоню за автомобилем местного рейнджера.

Не остановившись даже после автомобильной аварии, Мельхафф якобы похитил велосипед и продолжил свои "развлечения".

Прибыв в другой отель, он, как сообщается, угрожал сотруднику ножом, а затем разделся до нижнего белья и попытался похитить менеджера магазина.

Когда этот план провалился, Мельхафф угнал машину менеджера и начал таранить ее, врезаясь в другие автомобили.

Разгул Мельхаффа наконец прекратился, когда его задержала полиция. Однако ситуация приобрела новый поворот, когда он напал на помощника шерифа во время осмотра в больнице.

Теперь его обширный список обвинений включает в себя

вандализм,

кражи,

кражи со взломом,

ограбление,

избиение.



Энтони Мельхафф после задержания / Фото Mariposa County Sheriff's Office

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К тому же в машине Мельхаффа было найдено дымовую шашку, что намекает на то, что у него, возможно, было еще больше планов на этот день. Сейчас он находится под стражей под залог в 100 000 долларов, и о его освобождении речь не идет.