Менее чем через две недели после официальной презентации этот необычный проект набрал более 100 тысяч добавлений в списки желаемого, завоевав симпатии геймеров со всего мира, сообщает 24 Канал.

Визуальная новелла от украинских аниматоров покоряет мир

Авторы представили игру во время летнего онлайн-мероприятия Ukrainian Games Festival 2026, где она сразу привлекла внимание аудитории.

Проект стремительно распространился в сети, привлекая огромное количество потенциальных покупателей за считанные дни, чем разработчики с радостью поделились в соцсети X.

В центре сюжета игры находится 23-летний художник-мангака Ник, который живет в одиночестве в другой стране.

Парень переживает тяжелый жизненный период, страдает от одиночества и депрессии. Чтобы справиться с проблемами, он создает в своем воображении тульпу – отдельную личность, которая становится его лучшим другом.

Игроки будут помогать герою взаимодействовать с этой загадочной "гостьей", в частности, выбирать ей одежду и имя. Однако разработчики предупреждают, что девушка может оказаться как спасением, так и настоящим кошмаром, который превратит жизнь парня в ад.

Украинский трейлер игры: смотрите видео

Полная версия Tulpa the Unseen Lover предложит до трех часов игрового процесса, две романтические линии и большое количество концовок, которые будут зависеть от выбора пользователя.

Интересно, что игру создает супружеская пара профессиональных аниматоров, основавших собственную независимую студию Horse Position.

Разработчики имеют солидный опыт работы в индустрии и ранее создавали анимацию для известных мировых проектов, среди которых фильмы о Человеке-пауке, Зоотрополис и ролики для игры Overwatch.

Проект предложит геймерам не только английскую, но и полную украинскую локализацию. Игроки получат украинский дубляж, интерфейс и субтитры.

Сейчас поклонники со всего мира активно добавляют игру в свои списки желаний и с нетерпением ждут официальной даты релиза.