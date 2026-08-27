Менш ніж за два тижні після офіційної презентації неординарний проєкт зібрав понад 100 тисяч додавань до списків бажаного, завоювавши прихильність геймерів з усього світу, повідомляє 24 Канал.

Візуальна новела від українських аніматорів завойовує світ

Автори презентували гру під час літнього онлайн-заходу Ukrainian Games Festival 2026, де вона одразу привернула увагу аудиторії.

Проєкт стрімко поширився мережею, залучивши величезну кількість потенційних покупців за лічені дні, чим розробники радо поділилися у соцмережі X.

У центрі сюжету гри перебуває 23-річний художник манг Нік, який живе наодинці в іншій країні.

Хлопець переживає важкий життєвий період, страждає від самотності та депресії. Щоб упоратися з проблемами, він створює у своїй уяві тульпу – окрему особистість, яка стає його найкращим другом.

Гравці допомагатимуть герою взаємодіяти з цією загадковою "гостею", зокрема обиратимуть їй одяг та ім'я. Проте розробники попереджають, що дівчина може виявитися як порятунком, так і справжнім кошмаром, який перетворить життя хлопця на пекло.

Український трейлер гри: дивіться відео

Повна версія Tulpa the Unseen Lover запропонує до трьох годин ігрового процесу, дві романтичні лінії та велику кількість кінцівок, які залежатимуть від вибору користувача.

Цікаво, що гру створює подружня пара професійних аніматорів, які заснували власну незалежну студію Horse Position.

Розробники мають солідний досвід роботи в індустрії та раніше створювали анімацію для відомих світових проєктів, серед яких фільми про Людину-павука, Зоотрополіс та ролики для гри Overwatch.

Проєкт запропонує геймерам не лише англійську, а й повну українську локалізацію. Гравці отримають український дубляж, інтерфейс та субтитри.

Наразі шанувальники з усього світу активно додають гру до своїх списків бажаного та з нетерпінням чекають на офіційну дату релізу.