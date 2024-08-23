ESL Challenger по Counter-Strike 2 в польском Катовице перенесен: новая дата турнира

ESL объявила об изменении в расписании турнира ESL Challenger Katowice, перенеся его на 25-27 октября 2024 года. Изначально турнир был запланирован на 22-24 ноября.

Это было сделано для того, чтобы избежать конфликта с региональным мейджор-рейтингом Perfect World Shanghai Major (RMR) и самим Шанхайским мейджором, что, вероятно, ограничило бы посещаемость турнира в Катовице.

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С новыми датами ESL Challenger Katowice состоится всего через несколько недель после ESL Challenger Atlanta и IEM Rio 2024, что будет способствовать насыщенной подготовке к RMR. Такая перестановка гарантирует, что команды смогут принять участие в катовицкой локальной конференции без перекрытия обязательств.

Приглашения на ESL Challenger Katowice будут определены Мировым рейтингом ESL и, как ожидается, будут объявлены 23 сентября 2024 года .

. После получения приглашений вскоре начнутся отборочные турниры, в которых будет доступно одно место для команд из Северной Америки.

Важно! Открытый отбор для команд Северной Америки начнется 26 сентября, и заинтересованные команды могут зарегистрироваться через официальные каналы ESL

В прошлом году на ESL Challenger Katowice соревновались такие команды, как Party Astronauts, но они выбыли на групповом этапе после победы над Bravado и поражения от ENCE.

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