BLAST R6 Major: все, что вам нужно знать о предстоящем турнире по Rainbow Six в Монреале

Уже совсем скоро начнется официальный BLAST R6 Major, на котором будут соревноваться некоторые из лучших игроков Rainbow Six со всего мира. Вот официальный путеводитель по турниру, включая то, как смотреть, команды турнира, призовой фонд и прочее.

Главные детали турнира

BLAST R6 Major обещает стать одним из самых ярких в истории. В нем примут участие буквально лучшие команды, которые когда-либо касались Rainbow Six, так что фанатам не стоит ожидать ничего другого, кроме ожесточенного противостояния за призовые.

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Событие состоится в Монреале, в зале Verdun Auditorium, и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Rainbow Six Siege в Twitch, где зрители смогут присутствовать бесплатно, не выходя из собственных домов.

Даты проведения – с 7 по 17 ноября 2024 года

Турнир имеет приличный призовой фонд в 750 000 долларов, за который будут бороться игроки.

Вот официальное распределение:

1 место: 350 000 долларов .

. 2 место: 260 000 долларов.

3 и 4 места: 200 000 долларов.

5-8 места: 170 000 долларов.

9-11 места: 105 000 долларов.

12-14 места: 65 000 долларов.

15-16 места: 55 000 долларов.

17-20 места: 45 000 долларов.

Структура и формат турнира. Весь турнир BLAST R6 Major Montreal 2024 будет проходить в три этапа. Каждая фаза будет состоять из разных этапов и форматов, а финальная фаза будет иметь Гранд-финал.

Расписание:

Этап 1: 7-8 ноября 2024 года.

Этап 2: 10-13 ноября 2024 года.

Этап 3: 15-17 ноября 2024 года (четвертьфиналы и полуфиналы, гранд-финал).

Команды-участницы турнира

Всего ожидается 20 команд. Но списки пока не предоставляют, ограничиваясь лишь обещаниями, что это будут лучшие из лучших.

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