Творец No Man's Sky возродил старую игру на iOS по просьбе особого фаната: чувственная история

Разработчик No Man's Sky Шон Мюррей "оживил" одну из первых игр студии Hello Games после того, как получил трогательное письмо от папы одного из поклонников проекта. Детальнее в материале.

Один из руководителей Hello Games сообщил о "возрождении" давно забытой игры студии под названием "Joe Danger", а все из-за трогательного письма одного из родителей маленького поклонника.

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Joe Danger 2010 года выпуска, не видела никаких обновлений довольно долго, что сделало ее буквально непригодной к игре на современных версиях системы iOS.

Поскольку в последние годы Hello Games вдохновенно работали над созданием массивных галактик в NMS, Мюррей признался, что студия не уделяла мобильному проекту внимания, которое было ему "жизненно необходимо".

Наш стыд состоит в том, что успех No Man's Sky оставил нашу первую игру Joe Danger в немилости, – говорит Мюррей.

Скриншот из Joe Danger Infinity / изображение с твиттера

Но просьба отца от имени его ребенка с аутизмом, который цепляется за старого доброго Джо как за своего любимого героя, была слишком трогательной для Мюррея и команды, чтобы просто ее проигнорировать.

Джек, которому всего 8 лет, по словам папы, является настоящим фанатом Джо, а тот в свою очередь делает жизнь мальчика легче. Именно благодаря игре в Joe Danger Джек завел друзей и справляется со сложностями, возникающими в его жизни.

Отец рассказывает, что игра в проект является своеобразным вознаграждением для его сына за вещи, которые ему сложно даются: сидеть в громком месте, зайти в комнату или даже сосредоточиться во время учебы в школе. Именно Джо позволяет Джеку заниматься "обычными детскими делами".

Однако из-за отсутствия поддержки, игра перестала корректно работать на устройствах Джека, что просто разбило тому сердце. Его заботливый папа обратился к разработчикам с просьбой возродить давно забытый проект.

Я хочу поблагодарить вас и команду за бесконечные часы развлечений и радости, которые вы дали моему сыну, и за все время, когда вы помогали мне и Джеку хоть на чуть-чуть забыть о трудностях, посещениях терапии, осмотрах врачей и всем остальном и просто позволяли ему "быть ребенком". Я могу со всей уверенностью сказать, что это изменило его жизнь, – закончил свое обращение отец мальчика.

Трейлер перезапуска и полное письмо отца Джека

После такого обращения разработчики из Hello Games не смогли остаться в стороне и провели достойную работу над своим творением, восстанавливая его буквально "по кусочкам" и приспособив к современным технологиям, которые существенно изменились за 8 лет отсутствия поддержки проекта.

Шон Мюррей уже объявил о специальном перезапуске игры под обновленным названием Joe Danger Infinity, которого сам Джо и его верный фанат Джек точно заслуживают.