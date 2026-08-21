Кошмар в безумном парке аттракционов – игра Twisted Tower завоевывает сердца поклонников BioShock

Новый инди-шутер Twisted Tower стал настоящей сенсацией в Steam благодаря олдскульным механикам и стилю, что напоминает культовую серию BioShock.

В Steam набирает популярность инди-шутер Twisted Tower, что стало неожиданностью даже для его создателей, сообщает 24 Канал.

Неожиданный триумф

Разработчик Томас Браш вместе с небольшой командой создавал свой шутер на протяжении пяти лет, сочетая атмосферу жуткого парка развлечений с классическим игровым процессом олдскульных шутеров.

Twisted Tower предлагает игрокам окунуться в атмосферу заброшенного курорта 1950-х годов, сочетающего в себе декорации раннего BioShock, причудливость Вилли Вонки и классические ужасы.

Главный герой отправляется в опасное путешествие через пять больших этажей башни, среди которых – зловещий отель, аквапарк, казино с клоунами, карнавальный лес и космическая станция. На пути к спасению своей возлюбленной персонажу предстоит противостоять безумным сказочным талисманам.

Для борьбы с ними разработчики создали забавный и в то же время кровавый арсенал: от резинового пистолета и автомата Томпсона, что стреляет дротиками, до ружья с газами или бластера, который взрывает головы.

Трейлер игры: смотрите видео

Интересно, что когда разработчики из Atmos Games выпустили проект, у них были чрезвычайно низкие ожидания относительно его успеха. Автор откровенно признавался, что его главной целью было просто не выпустить что-то позорное, однако геймеры практически сразу вывели игру на главную страницу магазина Steam, обеспечив рейтинг "исключительно положительные" с 95% положительных рецензий.

Я искренне ожидал, что моя игра провалится. Несколько месяцев назад моей целью было просто не выпустить что-то позорное, а теперь я думаю, что она, возможно, и вправду хороша,

– добавил разработчик игры Томас Браш в соцсети X.

Несмотря на то, что создатель позиционировал игру как инди-наследницу легендарного хита Кена Левина, первые отзывы указывают на нечто иное.

Многие геймеры отмечают, что новинка больше напоминает классические динамичные шутеры вроде Doom или Quake, чем глубокий иммерсивный опыт.Пользователи хвалят невероятную атмосферу, качественное профессиональное озвучивание и приятную стрельбу.

В то же время игроки обнаружили определенные недостатки: слишком линейные уровни, простое поведение искусственного интеллекта врагов и неудобные элементы интерфейса, в частности плохо заметную полоску здоровья.

Для полного прохождения сюжетной линии потребуется примерно 8-10 часов. Разработчики также предусмотрели режим "Новая игра+" с альтернативными маршрутами, что значительно повышает реиграбельность.

Несмотря на некоторые недостатки, Twisted Tower предлагает великолепную смесь экшена и мрачного хоррора, которая идеально подойдет для наступающих уютных осенних вечеров. До 1 сентября в Steam действует скидка на игру в 10%, поэтому она обойдется в 332 гривны.