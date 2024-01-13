Старшее поколение часто не понимает увлечения молодежи видеоиграми, однако мама одного стримера и вообще поразила немало геймеров своей реакцией на серьезное свершение сына.

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Стример AsianJeff удивительно удачно монетизирует собственную игру в королевскую битву Fortnite, проводя трансляции на Twitch и снимая видео для собственного YouTube канала, на котором уже более 810 тысяч подписчиков.

Однако именно на Twitch ему недавно покорилась феноменальная цифра в 1 миллион фолловеров.

Молодой человек наблюдал за счетчиком подписчиков в прямом эфире, чтобы не упустить этот момент и позвал составить компанию свою маму. И вот число перевалило за миллион и стример естественно начал радоваться.

Несмотря на удивительное достижение AsianJeff еще далеко до топ 3, ведь самыми популярными стримерами по количеству фолловеров на Twitch являются: Ninja – 19 миллионов

Auronplay – 16 миллионов

Ibai – 15.4 миллионов

Словно призывая маму к какой-то бурной реакции, геймер отметил грандиозность события и даже спросил счастлива ли она. Несмотря на его энтузиазм, мама осталась неожиданно равнодушной.

Женщина посмотрела на экран с каменным лицом, а потом непринужденно ушла как будто бы ничего и не произошло.

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Такая реакция мамы на достижение сына стала шоком для множества пользователей соцсетей.

Видео стало вирусным, а в комментариях тысячи людей выразили свое разочарование тем, что женщина не смогла порадоваться достижению собственного ребенка и не оценила какой это был важный для него момент.

Правда, нашлись и менее огорченные комментаторы, отметившие, что это "типичная азиатская мама", которая не воспринимает всерьез достижений сына.

Так или иначе, AsianJeff уже пересек отметку в 1,1 миллиона фолловеров на Twitch, поэтому вряд ли он сильно расстроился от сложившейся ситуации.