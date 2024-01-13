Старше покоління часто не розуміє захоплення молоді відеоіграми, однак мама одного стрімера й узагалі вразила чимало геймерів своєю реакцією на поважне звершення сина.

Цікаво Гемблінг у цифрах та трендах: як пройшов 2023 рік для індустрії

Стрімер AsianJeff напрочуд вдало монетизує власну гру в королівську битву Fortnite, проводячи трансляції на Twitch та знімаючи відео для власного YouTube каналу, на якому вже понад 810 тисяч підписників.

Однак, саме на Twitch йому нещодавно підкорилася феноменальна цифра у 1 мільйон фоловерів.

Молодик спостерігав за лічильником підписників у прямому ефірі аби не пропустити цей момент та покликав скласти компанію свою маму. Аж ось число перевалило за мільйон і стрімер природно почав радіти.

Попри дивовижне досягнення AsianJeff ще далеко до топ 3, адже найпопулярнішими стрімерами за кількістю фоловерів на Twitch є: Ninja – 19 мільйонів

Auronplay – 16 мільйонів

Ibai – 15.4 мільйонів

Ніби закликаючи маму до якоїсь бурхливої реакції, геймер наголосив на грандіозності події та навіть запитав чи щаслива вона. Попри увесь його ентузіазм, мама залишилася несподівано байдужою.

Жінка подивилася на екран із безвиразним обличчям, а потім невимушено пішла геть як нібито нічого й не сталося.

Інцидент на стрімі – дивитися відео / X

Така реакція мами на досягнення сина стала шоком для величезної кількості користувачів соцмереж.

Відео стало вірусним, а у коментарях тисячі людей висловили своє розчарування тим, що жінка не змогла потішитися за власну дитину та не оцінила який це був важливий для неї момент.

Щоправда, знайшлися й менш засмучені коментатори, які наголосили, що це "типова азійська мама", яка не сприймає навсправжки досягнень сина.

Так чи інакше, AsianJeff уже перетнув позначку у 1, 1 мільйони фоловерів на Twitch, тож навряд він сильно засмутився від ситуації, що склалася.