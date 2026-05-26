Twitch забанил стримершу, которая использовала свои ноги для трансляции Dark Souls 3

Платформа Twitch осуществила очередную громкую блокировку. На этот раз причиной стал необычный подход к трансляции культовой игры Dark Souls 3, где стримерша использовала собственное тело как часть игрового интерфейса. Но правила платформы очень жесткие в таких случаях.

Причины блокировки

Инцидент произошел 25 мая 2026 года, когда известная стримерша Morgpie была заблокирована на популярной платформе Twitch. Причиной такого радикального решения модераторов стала выходка, которую автор контента назвала "Темные подошвы" (Dark Soles), пишет TheGamer.

Morgpie начала марафон по прохождению игры Dark Souls 3, но вместо использования привычного интерфейса, где видео из игры накладывается на трансляцию с камеры, девушка решила применить весьма оригинальную, но противоречивую технологию – ее собственные стопы в качестве своеобразных зерених экранов.

Как сообщает источник, Morgpie покрасила свои ноги в яркий зеленый цвет, использовав их как импровизированный хромакей. Затем с помощью специального программного обеспечения она сделала эти участки тела почти черными, создав своеобразный живой экран, на который затем проецировался игровой процесс.

Такой подход имел целью добавить трансляции уникальности и привлечь новую аудиторию, однако алгоритмы или модераторы сервиса расценили этот шаг как нарушение установленных правил сообщества.

С Twitch шутить нельзя

Журналист Сэм Вудс подчеркнул, что этот случай дополняет длинный список самых странных причин для бана в истории сервиса. Ранее Twitch уже прибегал к радикальным мерам в ситуациях, которые казались абсурдными. Например, в 2023 году стримерша CodeMiko была временно отстранена от эфиров за использование электрошокового ошейника на себе во время трансляции.

В целом, платформа Twitch давно имеет репутацию сервиса с очень хаотичной и жесткой модерацией. Формально правила там стандартные: запрет языка ненависти, сексуального контента, опасного поведения или нарушения авторских прав. Но проблема в том, что Twitch годами критикуют за непоследовательность и странные решения. Одних стримеров наказывали мгновенно, тогда как другие избегали банов за похожие вещи. Даже сам Twitch не раз признавал "человеческие ошибки" или случайные блокировки, пишет Dexerto.

Одним из самых известных абсурдных кейсов стал бан Dr DisRespect после стрима из туалета во время E3 2019. Формально он нарушил правила приватности, но сам факт пожизненного изгнания через несколько минут в общественном туалете стал мемом интернета.

Другого стримера, Dellor, Twitch заблокировал за то, что тот разбил клавиатуру о голову – платформе это показалось "самоповреждением".

Косплеера Quqco временно забанили из-за костюма Chun-Li из Street Fighter, хотя похожие образы на платформе до этого годами не вызывали претензий.

Даже бот Nightbot когда-то получил блокировку из-за DMCA-жалобы, что выглядело настолько нелепо, что стало отдельной шуткой среди стримеров.

Отдельная проблема Twitch – массовые ложные баны и автоматизированная модерация. В разные годы стримеры жаловались, что получали блокировки из-за массовых репортов, политические дискуссии или даже из-за слов без контекста. Некоторых трансгендерных авторов банили во время стримов о преследовании, потому что система не различала язык ненависти и его обсуждения.

В 2022 году сотни партнеров и аффилиатов Twitch попали под волну автоматических банов за якобы "фрод", причем апелляции отклонялись автоматически. Исследования модерации Twitch также показывали, что AutoMod часто блокирует безобидные сообщения, но пропускает реальную ненависть и токсичность.

Из-за этого Twitch сегодня воспринимают как платформу, где правила существуют, но их применение часто выглядит случайным или зависимым от контекста и популярности конкретного стримера.

Что будет дальше для Morgpie?

Хотя ситуация с Morgpie выглядит значительно менее контроверсионной с этической точки зрения, она четко демонстрирует границу между креативным подходом к созданию контента и внутренней политикой безопасности Twitch. Этот случай стал еще одним примером того, как авторы контента пытаются выделиться в насыщенном медиапространстве, используя нестандартные подходы, чтобы конкурировать и привлекать аудиторию.

Пока остается непонятным, является ли этот бан окончательным, или стримерка сможет вернуться к своей деятельности после завершения какого-то срока наказания.