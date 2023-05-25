Alan Wake 2 получила дату релиза и зрелищный трейлер, а еще в игре будет украинская локализация

На PlayStation Showcase продемонстрировали новый зрелищный трейлер Alan Wake 2 и сообщили дату релиза проекта, но украинских геймеров больше всего утешила новость о наличии локализации. Подробности – в материале.

После выхода ремастера первой части Alan Wake, поклонники студии Remedy с нетерпением ожидали сиквела и вот он близок как никогда, сообщает 24 Канал.

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На прошедшем 24 мая PlayStation Showcase показали новый невероятный трейлер будущей новинки, где кинематографические сегменты переплелись с частицами геймплея.

Кроме того, выяснилось, что игроков ждет еще один игровой персонаж, который, похоже, будет действовать в паре с главным героем оригинала. Им стала Сага Андерсон, которую изобразила актриса Мелани Либурд.

Андерсон – агент ФБР, расследующая таинственные убийства в Брайт-Фоллз и ее расследование тесно пересекается с историей Алана Вейка.

Также своим камео геймеров изрядно порадовал глава студии Remedy Сэм Лейк.

Зрелищный трейлер Alan Wake 2: видео

Украинских поклонников финских разработчиков больше всего порадовала новость о том, что сразу на релизе в будущей новинке будет украинская текстовая локализация.

Это стало известно со страницы игры в Epic Games Store.

Список локализаций / Скриншот с EGS

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X.