В Counter-Strike 2 игроков будет ждать новая рейтинговая система: первые детали

В файлах бета-версии Counter-Strike 2 были найдены планы по появлению рейтинговых таблиц лидеров, которые планируют запустить после полного релиза игры позже в этом году. Детали – в материале.

Релиз Counter-Strike 2 все еще запланирован на лето этого года, и с учетом горяче ожидаемой новинки Valve регулярно обновляет закрытую бета-версию проекта, тестируя ее на предмет багов.

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От дебюта обновленных карт в движке Source 2 до невероятной новой физики игры – фанаты шутера уже увидели немало перемен.

Несмотря на это, все, что касается матчмейкинга, было окутано молчанием.

По крайней мере, так было до тех пор, пока не вышло последнее обновление, в котором дата-майнеры нашли намеки на будущее введение интересной рейтинговой системы.

Первым это заметил энтузиаст под ником Aquarius, отметивший, что в обновлении бета-версии от 2 августа был добавлен код, указывающий на потенциальную систему рейтинга лидеров.

Aquarius обнаружил, что режим Premier Competitive будет иметь сезоны, которые будут обнулять таблицу лидеров каждые несколько месяцев, а также будет глобальная таблица, которую также можно будет сортировать по регионам.

Главной статистической единицей в режиме Premier Competitive будет показатель "рейтинг CS", который будет индивидуальным показателем "эло", но будет использоваться только в режиме Premier.

Его будут измерять в диапазоне от 0,00 до 35,00, где каждые 5,00 прироста будут иметь другой цвет (то есть и ранг), и чем выше число, тем лучше будет считаться рейтинг.

Также в режиме Premier, прямо в главном меню Counter-Strike 2, вы сможете увидеть дополнительные статистические данные, например, винрейт вашей команды на определенной карте, подробную статистику отдельных игроков, а также более подробно взглянуть на уже упомянутый "рейтинг CS".

Находки Aquarius указывают на то, что первый такой сезон начнется уже осенью 2023 года, а продлится примерно до весны 2024. Также дата-майнер предположил, что Valve планируют по 2 сезона в год, которые будут соответствовать расписанию проведения Мейджоров.

Многие из этих функций уже напомнили геймерам те, которые предоставляли сторонние платформы матчмейкинга типа FACEIT и это довольно сильно обрадовало поклонников CS.

Однако все это, очевидно, еще может претерпеть немалые изменения, ведь CS2 все еще находится в закрытой бета-версии, так что все станет понятно только с полноценным релизом новинки.