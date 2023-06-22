В Diablo 4 нашли секретную сцену после титров: интересное видео

Фанаты Diablo 4 утверждают, что в игре существует невероятно короткая секретная сцена после титров, которую можно увидеть только выполнив определенное условие. Детальнее – в материале.

В играх типа Diablo всегда скрыто немало секретов, поэтому не удивительно, что фанаты игры усиленно разыскивают "уровень с коровами" даже после заверений разработчиков о том, что его не существует.

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Если найти секретный уровень геймерам все еще не удалось, то с секретной сценой после титров все совсем иначе.

По крайней мере игрок под ником AnActualSadTaco утверждает, что он увидел короткий ролик, второй раз завершив сюжетную кампанию.

Видео, которое он опубликовал показывает, как экран становится темным после того, как титры Diablo 4 заканчиваются, но вскоре тишину нарушает громкий грохот.

В кадре появляется рогатый красный череп демона, он мигает и дрожит на экране несколько секунд, прежде чем скрыться.

Секретная сцена в Diablo 4: смотреть видео

AnActualSadTaco завершил кампанию в третий раз, чтобы проверить свою теорию о том, что после этого секретная сцена может стать длиннее, но как оказалось это не так.

Вскоре появились другие игроки, утверждающие, что видели этот ролик после титров.

Утверждается, что он может быть намеком на следующего антагониста, который, скорее всего, появится в проекте вместе с DLC.

Наиболее логичным вариантом фанатам кажется то, что им станет демон Люсион – брат Лилит (антагонистки из базовой кампании).