Фанаты Call of Duty: Warzone наконец-то получат то, о чем годами умоляли разработчиков

Поклонники популярной королевской битвы несколько лет просили разработчиков Call of Duty: Warzone осуществить их заветное желание и стало известно, что это, наконец, произойдет в 2025 году.

Одним из выдающихся элементов успеха Warzone на старте ее жизненного цикла стала карта Verdansk (Верданск), которую геймеры до сих пор считают лучшей в истории игры.

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Верданск вернут в 2025 году

В октябре 2021 года воображаемый городок Верданск был взорван ядерным оружием и полностью удален из Call of Duty: Warzone.

С тех пор игроки королевской битвы имели возможность бороться между собой на большом количестве карт., что сменяли друг друга, но ни одна из них не пришлась геймерам по вкусу так, как оригинальная.

Из-за этого, фанаты Call of Duty годами призывали Activision вернуть Верданск и вот на их призыв наконец-то ответили.

На последней презентации Call of Duty NEXT было подтверждено, что Верданск вернется в Warzone весной 2025 года.

Верданск вернут: смотрите видео

На этот момент дополнительной информации о том, чего именно геймерам ожидать от возвращения любимой карты (будет ли она обновлена и т.п.) нет, но разработчики точно дадут поклонникам больше информации в ближайшие месяцы.