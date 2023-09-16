Игроки Starfield продолжают находить интересные "пасхалки" в масштабном мире космической RPG.

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Проекты Bethesda никогда не сторонились ссылаться на поп культуру. Подобным образом и Starfield усеян "пасхалками", некоторые из которых даже намекают на другие игры Bethesda, такие, как Skyrim.

Хотя сериал Офис был популярен фактически с момента запуска, он приобрел новую волну популярности в эру потоковых сервисов и ковидные времена, когда люди имели много свободного времени дома и удобный доступ ко всем эпизодам на таких платформах, как Netflix.

Именно поэтому, никого не удивило, когда геймер под ником Surpluhss заметил отсылку на одну из самых забавных сцен сериала в одном из зданий города New Atlantis в Starfield.

Отсылка на Офис в Starfield / Фото с Reddit

Игрок поделился своим открытием в официальном сабредите игры.

Рассыпанный по полу чили, синяя кухонная перчатка и металлическая кастрюля – эти три предмета создают настолько очевидный референс на известную сцену, что других мнений быть и не может.

Забавная сцена из Офиса: смотреть видео

Напомним, Starfield уже доступен на ПК и Xbox Series X/S.