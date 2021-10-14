У ученых свои методы борьбы с зомби: вышел трейлер необычного симулятора Zombie Cure Lab

Студия Thera Bytes продолжает делиться информацией о видеоигре Zombie Cure Lab. На этот раз разработчики показали новый трейлер, а также рассказали немало интересного.

Издательство Aerosoft и студия-разработчик Thera Bytes представили трейлер необычной игры под названием Zombie Cure Lab. У этого проекта уже появилась страница в сервисе Steam, правда, в целом информации пока очень мало.

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Zombie Cure Lab – это симулятор, в котором геймерам нужно взять на себя роль руководителя лаборатории, правда, очень необычной. По сюжету, на планете произошла какая-то масштабная катастрофа, а большая часть ее населения превратилась в зомби. Выжившие, сначала прятались под землей, но потом решили вернуться на поверхность. Дело в том, что они узнали, как можно превратить всех зомби на людей.

Трейлер видеоигры Zombie Cure Lab: видео

Именно последним и нужно будет заниматься игрокам в Zombie Cure Lab. В свое распоряжение они получат лабораторию, которую нужно не только защищать от постоянных атак зомби, но и расширять, обустраивать и улучшать. Параллельно с этим игрокам нужно будет заниматься сбором ресурсов, их обработкой, открытием различных технологий, удовлетворением потребностей своего штаба, а также изготовлением средства, которое поможет спасти человечество.

Дело в том, что местные ученые научились превращать зомби не на людей, а на "гумби" – гибрид человека и зомби. Эти существа уже могут помогать игрокам, правда, в целом они еще очень непредсказуемы, например, могут разгромить лабораторию, если будут чем-то недовольны. Поэтому главная цель геймеров – научиться превращать зомби не только на "гумби", но и на полноценных людей.

Напоследок стоит отметить, что релиз игры Zombie Cure Lab должен состояться только на PC. Также на официальном сайте видеоигры указано, что уже в 2022 году она должна выйти в режиме раннего доступа.

Zombie Cure Lab / Фото из магазина Steam