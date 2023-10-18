В Valorant появится новый агент – первое фото персонажа

Новый агент для Valorant еще не вышел официально, но в сети уже появилось фото персонажа, а геймеры предположили, какие у него могут быть способности. Подробности – в материале.

Riot Games планируют выпустить нового агента для Valorant к концу текущего года и с приближением появления нового персонажа в сети появляется все больше информации о нем.

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Поклонникам Riot точно известно, что новый герой – дуэлянт родом из Китая или Сингапура. Также существует предположение, что у него будут способности связанные с оружием, похожие на те, что у Чембера.

В последней порции информации о будущем новичке Valorant, фанаты выяснили его имя и даже нашли скриншот с персонажем.

Фиолетовая энергия вокруг и узор совпадает с тем, что разработчики ранее добавили в игру как подсказки, а имя такое же, о котором ранее уже сообщалось в других утечках – Исо.

Новый агент Valorant / Фото из соцсети X

Так или иначе сейчас о новом агенте многое остается неизвестным, однако вместе с тем поклонники вряд ли будут долго ждать его появления в игре.