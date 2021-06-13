Возвращение на Пандору: Ubisoft анонсировали масштабную игру во вселенной блокбастера Avatar

Новая игра, события которой будут происходить во вселенной Аватара от Джеймса Кэмерона, была официально анонсирована на конференции Ubisoft Forward в рамках выставки Е3. Подробнее о проекте в материале.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо удивил зрителей Е3 одним из главных анонсов витрины компании на выставке. Будущий проект будет называться Avatar: Frontiers of Pandora (Аватар: Границы Пандоры) и уже получил первый анонсный трейлер, показавший геймерам прекрасные виды и яркий, биолюминесцентный мир Пандоры.

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Согласно описанию игры в магазине Ubisoft, она позволит игрокам стать частью истории, совершенно отдельной от сюжета фильма 2009 года, что означает, что на появление главного героя оригинала – Джейка Салли, вероятно, ожидать не следует.

Игроки возьмут под контроль одного из представителей расы на'ви и будут исследовать Западную Границу, часть Пандоры, которую фанаты вселенной никогда до этого не видели. Именно в этом регионе геймерам придется вести жесткую борьбу против захватнических действий "Администрации по развитию ресурсов". Жанр игры – RPG от первого лица с открытым миром.

Первый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora



Разработчики из Massive Entertainment, одной из дочерних студий Ubisoft, объявили о начале работы над игрой во вселенной Avatar еще в начале 2017 года. Студия известна своей работой над франшизой The Division, а также помощью в разработке Far Cry 3 и Assassin's Creed: Revelations.

Massive Entertainment "строят" проект на собственном игровом движке Snowdrop, чтобы "дать каждому возможность исследовать чудеса Пандоры". Именно технологии доступные в Snowdrop, по словам разработчиков, сделают открытый мир Пандоры "живым и полным реакций на действия игрока".

Волшебная Пандора / скриншот с YouTube

Поклонники Аватара 2009 года с нетерпением ждали продолжения истории мира Пандоры и пока до следующих фильмов Джеймса Кэмерона еще далеко, именно новая ролевая игра от Ubisoft позволит фанатам буквально окунуться в жизнь волшебной планеты, а не просто смотреть рассказ, разыгрывающийся на экране, ведь игроки смогут взаимодействовать с замечательным миром, впервые увиденным 11 лет назад.