Отойдут от реальности: Ubisoft попытается избежать политических заявлений о Кубе в Far Cry 6

Разработчики Far Cry 6 отметили, что попытаются избежать политических заявлений о Кубе в своей игре. Правда, такая позиция не очень понравилась некоторым пользователям в сети.

Несколько дней назад компания Ubisoft провела громкую презентацию видеоигры Far Cry 6. Разработчики познакомили геймеров с главными героями и игровым процессом, а также рассказали, куда же планируют отправить их на этот раз.

Презентация Far Cry 6 Безумная революция в "банановой республике": Ubisoft провела презентацию Far Cry 6 – видео

Стоит начать с того, что события видеоигры развернутся в вымышленной карибской стране Яра, которой руководит диктатор Антон Кастильо. Это масштабный остров, где есть много различных биомов, а также огромный город. Понятно, что в сети все сразу же начали сравнивать Яру с реально существующей страной – Кубой. Правда, разработчики не стали молчать, и уже начали открещиваться от подобных параллелей.

В интервью порталу The Gamer нарративный директор Far Cry 6 Навид Хавари отметил, что с самого начала они пытались отойти от современных политических событий. Больше всего им понравилась тематика различных старых партизанских войн, поэтому они даже решили побывать на острове Куба. Их команда просто влюбилась в местную культуру, а также они даже успели пообщаться с бывшими партизанами. Правда, в конце концов разработчики решили, что рассказывать реальную историю этого острова не будут, поскольку:

Мы поняли, что у Кубы очень запутанная история, поэтому мы не хотим оставлять в нашей игре политические высказывания конкретно о Кубе.

То есть разработчики просто не захотели вносить какой-то политический подтекст в свою новую видеоигру. А вымышленный остров им нужен для того, чтобы не быть творчески скованным в различных вопросах. Правда, подобная аполитичность Ubisoft понравилась не всем пользователям в сети.

Например, один из авторов The Gamer (также) Джейд Кинг отметил, что нельзя сначала серьезно заниматься исследованием партизанских движений на Кубе, а потом говорить об аполитичности в своей игре. Он полагает, что Ubisoft занимается подобным отрицанием политических тем для того, чтобы просто не оттолкнуть часть аудитории. Очень вероятно, что эта тема еще не раз будет "всплывать" в информационном пространстве.

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