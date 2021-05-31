Кілька днів тому компанія Ubisoft провела гучну презентацію відеогри Far Cry 6. Розробники познайомили геймерів з головними героями та ігровим процесом, а також розповіли, куди ж планують відправити їх цього разу.

Презентація Far Cry 6 Божевільна революція в "банановій республіці": Ubisoft провела презентацію Far Cry 6 – відео

Варто розпочати з того, що події відеогри розгорнуться у вигаданій карибській країні Яра, якою керує диктатор Антон Кастільо. Це масштабний острів, де є чимало різноманітних біомів, а також величезне місто. Зрозуміло, що у мережі всі одразу ж почали порівнювати Яру з реально існуючою країною – Кубою. Щоправда, розробники не стали мовчати, та вже почали відхрещуватися від подібних паралелей.

В інтерв'ю порталу The Gamer наративний директор Far Cry 6 Навід Хаварі відзначив, що з самого початку вони намагалися відійти від сучасних політичних подій. Найбільше їм сподобалася тематика різноманітних старих партизанських війн, тому вони навіть вирішили побувати на острові Куба. Їхня команда просто закохалася у місцеву культуру, а також вони навіть встигли поспілкуватися з колишніми партизанами. Щоправда, зрештою розробники вирішили, що розповідати реальну історію цього острову не будуть, бо:

Ми зрозуміли, що у Куби дуже заплутана історія, тому ми не хочемо залишати у нашій грі політичні висловлювання конкретно про Кубу.

Тобто розробники просто не захотіли вносити якийсь політичний підтекст у свою нову відеогру. А вигаданий острів їм потрібен для того, щоб не бути творчо скутим у різноманітних питаннях. Щоправда, подібна аполітичність Ubisoft сподобалася не всім користувачам у мережі.

Наприклад, один з авторів The Gamer (також) Джейд Кінг відзначив, що не можна спочатку серйозно займатися дослідженням партизанських рухів на Кубі, а потім говорити про аполітичність у своїй грі. Він думає, що Ubisoft займається подібним запереченням політичних тем для того, щоб просто не відштовхнути частину аудиторії. Дуже ймовірно, що ця тема ще неодноразово буде "спливати" в інформаційному просторі.

Геймплейний трейлер відеогри Far Cry 6 – відео