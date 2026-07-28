Microsoft совместно с Ubisoft запустила новую инициативу под названием "Xbox Console-to-PC Offer", сообщает gamesradar+ .
Как получить игры Ubisoft бесплатно
Теперь игроки могут получить цифровые копии популярных проектов для ПК совершенно бесплатно, если уже приобрели их для своей консоли Xbox.
Программа охватывает 13 известных тайтлов , среди которых такие гиганты, как Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion .
Чтобы воспользоваться предложением, геймерам нужно установить приложение Ubisoft Connect на свой компьютер . Система автоматически распознает наличие игры на вашем Xbox-аккаунте и предоставит доступ к ее компьютерной версии.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В список также вошли:
- Assassin's Creed Mirage;
- Avatar: Frontiers of Pandora;
- Immortals Fenyx Rising;
- Prince of Persia: The Lost Crown;
- Riders Republic;
- Skull and Bones;
- The Crew 2 и The Crew Motorfest;
- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и Siege.
Предложение уже сделали доступным для новых цифровых покупок. Если вы приобретете любую игру из списка сегодня, версия для ПК появится в вашей библиотеке мгновенно.
Для тех, кто уже владеет этими играми, разработчики приступят к поэтапному развертыванию доступа с 4 августа.
Интересно , что предложение не работает в обратном направлении: владельцы игр на ПК не смогут получить их копии для консоли бесплатно.
Также следует учесть, что акция распространяется исключительно на цифровые издания . Пользователи физических дисков остались вне программы, что стало очередной неприятной новостью для поклонников традиционных носителей, после информации о том, что Sony прекратят создание дисков в 2028 году.
Эта инициатива является частью расширенного партнерства между Ubisoft и Microsoft, а в будущем они планируют добавить еще больше цифровых игр с премиальными изданиями в магазин Xbox на ПК.