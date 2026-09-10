Конец эпохи лишнего программного обеспечения

Более десяти лет геймеры выражали возмущение из-за необходимости скачивать и запускать стороннюю программу Ubisoft Connect даже после покупки игровых продуктов в Steam. Многочисленные негативные отзывы на платформе Valve регулярно указывали на загромождение компьютеров ненужными клиентами. В настоящее время французский издатель приступил к тестированию новой системы, которая интегрирует все необходимые сетевые функции непосредственно во внутренний инструментарий Steam, пишет TheGamer.

Как будет работать обновленная система

Благодаря новому подходу разработчики отделили необходимые для игроков сервисы от непосредственного клиента для ПК. Теперь интеграция будет работать по аналогии с игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox, где пользователям достаточно лишь один раз войти в свою учетную запись без загрузки дополнительных программ. Пользователи больше не будут видеть лишних окон авторизации перед запуском игры.

Начиная с Prince of Persia: The Lost Crown, мы тестируем новый инструмент Ubisoft Connect Services для Steam, который сохраняет такие функции, как кросс-прогресс, кросс-плей, безопасность игроков, испытания и награды, без необходимости устанавливать или запускать ПК-лаунчер Ubisoft Connect,

– прокомментировал представитель компании Ubisoft.

Разработчики подчеркнули, что первая версия инструмента – лишь первый шаг к улучшению взаимодействия с пользователями Steam. Специалисты планируют постепенно совершенствовать систему и внедрять ее в другие собственные игры.

Французская компания активно улучшает сервис для игроков на этой платформе еще с 2022 года, когда возобновила релизы в Steam вместе с выходом Assassin's Creed Valhalla. Впоследствии разработчики добавили поддержку достижений для многих популярных игр, в частности The Division 2, Far Cry 3 и Watch Dogs.

Полный отказ от обязательного лаунчера станет очередным важным этапом в создании комфортных условий для геймеров.