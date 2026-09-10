Кінець епохи зайвого програмного забезпечення

Понад десять років геймери висловлювали обурення через необхідність завантажувати й запускати сторонню програму Ubisoft Connect навіть після купівлі ігрових продуктів у Steam. Численні негативні відгуки на платформі Valve регулярно вказували на захаращення комп'ютерів непотрібними клієнтами. Наразі французький видавець розпочав тестування нової системи, яка інтегрує всі необхідні мережеві функції безпосередньо у внутрішній інструментарій Steam, пише TheGamer.

Як працюватиме оновлена система

Завдяки новому підходу розробники відокремили необхідні для гравців сервіси від безпосереднього клієнта для ПК. Тепер інтеграція працюватиме за аналогією з ігровими консолями PlayStation 5 та Xbox, де користувачам достатньо лише один раз увійти у свій обліковий запис без завантаження додаткових програм. Користувачі більше не бачитимуть зайвих вікон авторизації перед стартом гри.

Починаючи з Prince of Persia: The Lost Crown, ми тестуємо новий інструмент Ubisoft Connect Services для Steam, який зберігає такі функції, як кроспрогрес, кросплей, безпеку гравців, випробування та нагороди, без потреби встановлювати або запускати ПК-лаунчер Ubisoft Connect,

– прокоментував представник компанії Ubisoft.

Розробники наголосили, що перша версія інструменту є лише початковим кроком до покращення взаємодії з користувачами Steam. Фахівці планують поступово вдосконалювати систему та впроваджувати її в інші власні ігри.

Французька компанія активно покращує сервіс для гравців на цій платформі ще з 2022 року, коли повернулася до релізів у Steam разом із виходом Assassin's Creed Valhalla. Згодом розробники додали підтримку досягнень для багатьох популярних тайтлів, зокрема The Division 2, Far Cry 3 та Watch Dogs.

Повна відмова від обов'язкового лаунчера стане черговим важливим етапом у створенні комфортних умов для геймерів.