Ubisoft празднует ремейк Black Flag "по-пиратски": фанатам предлагают найти клад на Карибах

В рамках маркетинговой кампании к выходу Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft спрятала на Карибах настоящий клад стоимостью в 500 тысяч долларов и предлагает геймерам его отыскать.

Празднуя скорый релиз долгожданного ремейка "пиратской" части франшизы, Ubisoft придумали интересный челлендж для особо ярых поклонников, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания IO Interactive услышала критику и показала геймплей 007 First Light со стабильным фреймрейтом

Почему Black Flag заслужила на ремейк?

В 2013 году выход Assassin's Creed IV: Black Flag стал настоящим глотком свежего, "морского" воздуха для фанатов, уставших от однотипных видеоигр серии.

Благодаря пиратской романтике, открытому морю и свободе исследования Black Flag удалось стать любимой частью франшизы для многих.

Забудьте об ассасинах, тамплиерах и их бессмысленной войне. Вместо этого грабьте, мародерствуйте и воруйте. Вознаграждение за это гораздо больше,

– так о наслаждении от игры писал журналист Том Сеньор в обзоре для PC Gamer.

Все эти годы геймеры с теплотой вспоминали свою пиратскую жизнь: морские баталии, атмосферу приключений и прокачку легендарного фрегата.

Без малейшего сомнения, лучшая экшн-игра в жанре о пиратах и моряках,

– отмечал обозреватель Алесь Смутный из Games.cz.

С такой любовью публики, выход обновленной версии игры казался всем лишь вопросом времени.

Что известно о ремейке Assassin's Creed IV: Black Flag?

И вот, после лет слухов, в конце апреля в конце апреля Ubisoft наконец-то официально анонсировала релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced – полноценный ремейк оригинальной игры.

Проект получит обновленную графику с ray tracing, улучшенные погодные эффекты и океан, полностью переработанные "стелс" и боевую систему, в дополнение с современными анимациями и "живым" игровым миром, информирует gamesradar+.

Трейлер ремейка: смотрите видео

Как Ubisoft "отпраздновали" запуск игры?

Чтобы добавить поклонникам игры причин для радости, Ubisoft объявила о старте уникального события под названием "Gold&Crystal treasure hunt".

В его рамках, желающие геймеры и любители головоломок, могут попробовать отыскать настоящий клад, который студия бережно спрятала на одном из карибских островов.

Зарегистрировавшись на официальном сайте* и заплатив 35 фунтов, участник получит почтовую подписку на набор предметов, среди которых будет 15 головоломок, доставленных через письма и другие документы, связанные с игрой, отмечают в gamesradar+.

*Сайт, к сожалению, не работает на территории Украины. Поэтому украинским фанатам Assassin's Creed, которые хотели бы принять участие в событии, придется "придумывать велосипед".

Счастливчику, который первым разгадает правильное местонахождение "сокровища" будет обеспечен трансфер к находке чтобы тот имел честь самостоятельно "раскопать" свой приз.

Им станет реплика хрустального черепа из игры и несколько золотых монет, украшенных символами Assassin's Creed, стоимость которых будет эквивалентна 500 тысячам долларов.

В Ubisoft ожидают, что разгадка всех головоломок займет у геймеров от двух до пяти лет, а старт события назначен на 9 ноября 2026 года, отмечает IGN.

Фанаты серии уже называют акцию одной из самых креативных маркетинговых кампаний Ubisoft за последние годы.

Когда состоится релиз ремейка?

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Игру полностью перестраивают на современном движке Ubisoft Anvil, а работают над проектом Ubisoft Singapore, известные работой над другой пиратской игрой – Skull and Bones.