Иногда учителям трудно захватить внимание учеников, особенно если большинство времени они прикованы к экранам своих смартфонов, поэтому один креативный преподаватель придумал интересный способ изменить эту ситуацию, принеся в класс консоль PlayStation.

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В видео, которое стало вирусным в TikTok, учитель общественных наук 7 и 8 класса одной из американских школ – мистер Махати играл в Assassin's Creed Odyssey, чтобы показать ученикам легендарную битву при Фермопилах.

Заметьте, франшиза Assassin's Creed от Ubisoft известна своим вниманием к историческим деталям, а игры серии возвращают игроков в прошлое в Древний Египет, времена Американской революции, древнего Рима и тому подобное.

Мистер Махати использовал локацию из игры, чтобы объяснить важность битвы и дать ученикам наглядное представление о том, где были размещены греческие войска и какое преимущество они получили в своем оборонительном позиционировании.

Итак, именно там был вход в Фермопилы. Это очень узкий проход, в котором персы и греки могли сражаться,

– сказал он.

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Пользователи соцсетей остались в восторге от такого прогрессивного стиля преподавания, похвалив Махати за смекалку и использование преимуществ исторической точности игры.

Сейчас ролик посмотрели почти 1.1 миллиона раз, а огромное количество комментаторов призвало учителя загрузить полную запись этого необычного урока.