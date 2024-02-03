Іноді вчителям важко захопити увагу учнів, особливо якщо більшість часу вони прикуті до екранів своїх смартфонів, тому один креативний викладач вигадав цікавий спосіб змінити цю ситуацію, принісши в клас консоль PlayStation.

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У відео, яке стало вірусним у TikTok, вчитель суспільних наук 7 і 8 класу однієї з американських шкіл – містер Махаті грав у Assassin's Creed Odyssey, щоб показати учням легендарну битву при Фермопілах.

Зауважте, франшиза Assassin's Creed від Ubisoft відома своєю увагою до історичних деталей, а ігри серії повертають гравців у минуле до Стародавнього Єгипту, часів Американської революції, древнього Риму тощо.

Містер Махаті використав локацію з гри аби пояснити важливість битви та дати учням наочне уявлення про те, де були розміщені грецькі війська та яку перевагу вони отримали у своєму оборонному позиціюванні.

Отже, саме там був вхід до Фермопіл. Це дуже вузький прохід, в якому перси та греки могли битися,

– сказав він.

Незвичний урок історії за допомогою відеогри – дивитися відео

Користувачі соцмереж залишилися в захваті від такого прогресивного стилю викладання, похваливши Махаті за кмітливість та використання переваг історичної точності гри.

Наразі ролик переглянули майже 1.1 мільйона разів, а величезна кількість коментаторів закликала вчителя завантажити повний запис цього незвичного уроку.