Удалили не все: журналисты отмечают, что у FIFA 22 еще есть "российские следы"

Компания EA Sports уже успела ввести свои санкции против России. Правда, согласно новой информации, ей нужно еще немного поработать в этом направлении.

Уже все поклонники FIFA 22 знают, что разработчики из EA Sports отправили весь российский контент вслед за одним кораблем. Стоит отметить, что они не забыли поработать и над очень популярным режимом с названием Ultimate Team.

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Еще нужно немного поработать

Правда, согласно информации портала Dexerto, кое-что они все же забыли удалить. Речь идет о рекламе российской газовой компании "Газпром", которую можно увидеть на электронных рекламных досках. Представители портала отмечают, что это можно сделать только во время матчей Лиги чемпионов УЕФА в режиме карьеры.

Как выглядит эта реклама / Фото с сайта Dexerto

Очень вероятно, что разработчики FIFA 22 просто забыли удалить такую рекламу из своей видеоигры. А лучшим подтверждением этого может служить тот факт, что партнеры EA SPORTS, продавшие ей лицензию на еврокубки, уже расторгли свой эксклюзивный контракт с компанией "Газпром".

Еще интересное

Компания Valve продолжает заниматься своим любимым делом в российском регионе – повышает цены на свои товары. Теперь стоимость месячной подписки Dota Plus составляет 620 рублей, хотя до первого повышения ее можно было оформить за 310 рублей, а после – 435 рублей. Понятно, что снова выросла цена и на другие варианты этой подписки (6 и 12 месяцев).

Epic Games остановила поддержку программы Support-A-Creator для пользователей, живущих на России. А это значит, что теперь они не смогут зарабатывать деньги на создании дополнительного контента для игр этой компании. Также теперь их новые работы даже не будут утверждаться.

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