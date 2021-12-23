Удалили видео с сообщением о баге: авторы New World оказались в центре скандала

Игровое подразделение Amazon снова оказалось в центре неприятной ситуации. Дело в том, что его представители удалили чужое видео, в котором говорилось о баге в видеоигре New World.

Все геймеры знают, что игра New World после очень успешного старта столкнулась с немалым количеством проблем. Видеоигра быстро потеряла значительную часть своей аудитории, а недавно даже сами авторы отметили, что совершили немало ошибок за это время. Наверное, именно к таким ошибкам можно отнести и ситуацию, которая развернулась в эти дни.

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Следует начать с того, что неделю назад блогер с никнеймом Video Game DataBank опубликовал видео, в котором достаточно подробно разобрал новый баг с игры New World. Он узнал, что во время одного масштабного крафта геймеры почему-то получают всего три уровня опыта определенной способности.

То есть игроки, которые захотели быстро прокачать свои навыки в определенном ремесле, из-за бага делают все это зря. А хуже всего, что в таких случаях они теряют все свои средства, которые вложили в это дело. Выходит, что таким геймерам нужно крафтить небольшими партиями, чтобы не терять на этом золото.

Как работает этот баг: видео

Блогер создал соответствующую тему на форуме видеоигры и обратился в службу технической поддержки New World. Представители последней написали, что золото ему вернуть не могут, а потому это дело закрыто. Пользователь Video Game DataBank решил повторно обратиться в эту службу. Он еще раз написал, что проблема очень серьезная, а с ней столкнулся не только он. Также блогер добавил к своему сообщению вышеупомянутое видео.

Уже через два часа его запись исчезла из-за нарушения авторских прав, а канал получил первый страйк. Наверное, понятно, что в этом случае постарались представители компании Amazon. Блогер сразу же записал видео на эту тему, а потому его история получила огласку.

Молчать не стали и представители этой компании, отметившие, что ошибочно удалили его видео. Теперь они собираются провести собственное расследование, чтобы разобраться, почему так произошло. Правда, представители компании так и не написали, когда они собираются исправлять этот баг.

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