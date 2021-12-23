Усі геймери знають, що гра New World після дуже успішного старту зіштовхнулася з чималою кількістю проблем. Відеогра швидко втратила значну частину своєї аудиторії, а нещодавно навіть самі автори відзначили, що зробили немало помилок за цей час. Напевно, саме до таких їхніх помилок можна віднести й ситуацію, яка розгорнулася цими днями.

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Варто розпочати з того, що тиждень тому блогер з нікнеймом Video Game DataBank опублікував відео, в якому досить детально розібрав новий баг з гри New World. Він дізнався, що під час одного масштабного крафту геймери чомусь отримують лише три рівні досвіду певної здібності.

Тобто гравці, які захотіли швидко прокачати свої навики в певному ремеслі, через баг роблять все це даремно. А найгірше, що в таких випадках вони втрачають всі свої кошти, які вклали в цю справу. Виходить, що таким геймерам потрібно крафтити невеликими партіями, щоб не втрачати на цьому золото.

Як працює цей баг: відео

Блогер створив відповідну тему на форумі відеогри та звернувся до служби технічної підтримки New World. Представники останньої написали, що золото йому повернути не можуть, а тому ця справа закрита. Користувач Video Game DataBank вирішив повторно звернутися до цієї служби. Він ще раз написав, що проблема дуже серйозна, а з нею зіштовхнувся не лише він. Також блогер додав до свого повідомлення вищезгадане відео.

Уже через дві години його запис зник через порушення авторських прав, а канал отримав перший страйк. Напевно, зрозуміло, що в цьому випадку постаралися представники компанії Amazon. Блогер одразу ж записав відео на цю тему, а тому його історія набула розголосу.

Мовчати не стали й представники цієї компанії, які відзначили, що помилково видалили його відео. Тепер вони збираються провести власне розслідування, щоб розібратися, чому так сталося. Щоправда, представники компанії так й не написали, коли вони збираються виправляти цей баг.

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