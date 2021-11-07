Удивительный эпизод: игрок в CS:GO стал жертвой невероятного стечения обстоятельств

В сентябре прошел матч с CS:GO между профессиональными командами NIP и G2. Оказывается, в этом поединке был один очень нестандартный эпизод, который никто не заметил.

Наверное, почти все поклонники видеоигры Counter-Strike: Global Offensive знают, что сейчас проходит первый за последние два года мейджор. Правда, главных героев этой истории заинтересовал матч, который проходил еще в сентябре.

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Речь идет о поединке, который состоялся в рамках соревнования с названием BLAST Premier Fall Groups 2021. В матче за выход в финальную стадию этого турнира сошлись две очень серьезные команды: NIP и G2. Поединок проходил в формате "bo3", а победу в нем одержали представители первого коллектива. Правда, пользователя с никнеймом That Round заинтересовал не результат матча, а один удивительный эпизод, который вряд ли кто-нибудь замечал. В своих соцсетях он поделился записью, которая очень быстро стала вирусной. А вот подробно разобрать этот момент решил популярный блогер с никнеймом 3kliksphilip.

Итак, в одном из раундов представители G2 решили выйти на точку, где играл dev1ce со снайперской винтовкой AWP. Датчанин вовремя открылся, прицелился, выстрелил, но убить nexa не смог. Пуля попала в последнего, но у игрока G2 почему-то осталось 74 HP. Оказывается, что dev1ce стал жертвой невероятного стечения обстоятельств. Дело в том, что за несколько секунд до этого, NiKo сделал все для того, чтобы LNZ вышел на прицел nexa. У последнего получилось его убить, правда, в эту же позицию прилетела осколочная граната NiKo. Именно поэтому все снаряжение LNZ разлетелось в разные стороны. Например, флешка отскочила от деревянной перегородки и оказалась между nexa и dev1ce в момент, когда последний выстрелил. Выходит, что именно из-за нее игрок G2 получил лишь 26 единиц урона.

Подробный разбор этого эпизода: видео