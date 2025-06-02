Украинская сборная бойкотирует Dota 2 и PUBG на чемпионате мира из-за участия Беларуси

Украина решила не участвовать в нескольких дисциплинах киберспортивного чемпионата мира IESF WEC 2025, протестуя против допуска белорусской сборной к соревнованиям под национальным флагом.

Украина бойкотирует часть турнира из-за позиции IESF

Федерация киберспорта Украины объявила, что сборные команды страны не будут участвовать в дисциплинах Dota 2, PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang (женщины) на чемпионате мира IESF World Esports Championship 2025. Решение принято из-за того, что Международная федерация киберспорта позволила белорусской сборной выступать на турнире под своим национальным флагом, сообщает 24 Канал.

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Этот шаг противоречит позиции Федерации киберспорта Украины и Министерства молодежи и спорта, которые ранее неоднократно призывали IESF придерживаться принципа нейтрального статуса для представителей стран, причастных к вооруженной агрессии против Украины. Несмотря на обращение, компромисса достичь не удалось.

Мы выражаем сожаление, что вынуждены прибегнуть к такому шагу, однако остаемся преданными ценностям, которые защищаем как на международной арене, так и в пределах национального пространства,

– говорится в объявлении Федерации киберспорта Украины.

Для Counter-Strike 2 сделают исключение

Несмотря на бойкот трех дисциплин, Украина все же будет представлена на чемпионате в игре Counter-Strike 2. Участие сборной по этой дисциплине подтверждено, поскольку белорусская команда не смогла пройти квалификацию.

Представлять Украину на соревнованиях будет организация TNL, которая продемонстрировала уверенный результат в отборочном этапе, получив 100% побед.

Турнир IESF WEC 2025 пройдет в Косово, продлится семь недель – от июля до конца августа.