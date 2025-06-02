Україна бойкотує частину турніру через позицію IESF

Федерація кіберспорту України оголосила, що збірні команди країни не братимуть участі у дисциплінах Dota 2, PUBG Mobile та Mobile Legends: Bang Bang (жінки) на чемпіонаті світу IESF World Esports Championship 2025. Рішення ухвалене через те, що Міжнародна федерація кіберспорту дозволила білоруській збірній виступати на турнірі під своїм національним прапором, повідомляє 24 Канал.

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Цей крок суперечить позиції Федерації кіберспорту України та Міністерства молоді та спорту, які раніше неодноразово закликали IESF дотримуватися принципу нейтрального статусу для представників країн, причетних до збройної агресії проти України. Попри звернення, компромісу досягти не вдалося.

Ми висловлюємо жаль, що змушені вдатися до такого кроку, однак залишаємося відданими цінностям, які захищаємо як на міжнародній арені, так і в межах національного простору,

– йдеться в оголошенні Федерації кіберспорту України.

Для Counter-Strike 2 зроблять виняток

Попри бойкот трьох дисциплін, Україна все ж буде представлена на чемпіонаті у грі Counter-Strike 2. Участь збірної з цієї дисципліни підтверджено, оскільки білоруська команда не змогла пройти кваліфікацію.

Представляти Україну на змаганнях буде організація TNL, яка продемонструвала впевнений результат у відбірковому етапі, здобувши 100% перемог.

Турнір IESF WEC 2025 пройде в Косово, триватиме сім тижнів – від липня до кінця серпня.