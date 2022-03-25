Украинцы с паспортами ЕС, а россияне вне футбола: вышел новый патч для Football Manager 2022

Компания Sports Interactive выпустила важный патч для видеоигры Football Manager 2022. Она внесла актуальные правки в мировой футбол, которые спровоцировала рашистская военная агрессия.

Наверное, все поклонники серии Football Manager знают, что каждый год компания Sports Interactive выпускает "зимний" патч в марте. Выйдет такое обновление и в этом году, правда, стандартным его вряд ли можно назвать.

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Виртуальная изоляция России в Football Manager 2022

Дело в том, что Sports Interactive внесла актуальные правки в мировой футбол. Речь идет о том, что российская сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях, а местные футбольные команды теперь не могут принять участие в турнирах под эгидой УЕФА. Именно информации о таких правках и посвящена целая новость на сайте разработчиков.

Согласно официальной информации, два вышеупомянутых обновления появятся у Football Manager 2022 с новым патчем. Также вместе с ним в видеоигру внесут очень интересную правку, связанную с украинскими футболистами. Дело в том, что теперь они будут считаться гражданами ЕС в первые три сезона. Разработчики ссылаются на реальную ситуацию, когда украинцы, которые убегают от войны, могут до трех лет работать в ЕС без нужды в визе или разрешении на работу.

Из других интересных обновлений следует выделить такие:

В видеоигре будут отображаться реальные санкции, наложенные на владельцев футбольных команд.

Схожие изменения коснутся и спонсорства некоторых коллективов.

Обновлена вероятность перехода игроков "из и в клубы пострадавших лиг".

Откорректирован круг вопросов на российских пресс-конференциях.

Российские клубы теперь не стремятся попасть в еврокубки.

Разработчики из Sports Interactive написали, что подобных небольших изменений очень много, а ознакомиться с ними могут все обладатели игры. Разработчики добавили, что из актуальных изменений не было внесено только одно. Речь идет об украинском футболе, который сейчас полностью остановился. Авторы решили оставить его доступным в Football Manager 2022.

Как все работает

Отметим, что все вышеперечисленные изменения появятся только в том случае, если вы начнете новую карьеру в Football Manager 2022. Понятно, что работать все будет только после того, как вы загрузите соответствующее обновление. Согласно данным разработчиков, сейчас оно доступно не во всех сервисах.

Если же вы зайдете в свой старый сейв, то сможете стать свидетелем того, что российские и белорусские клубы будут проводить товарищеские матчи только в пределах своей страны. А все поединки в рамках континентальных и международных соревнований они будут играть на нейтральных стадионах. Добавим, что вышеупомянутое касается и местных национальных сборных.