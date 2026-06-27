Украинский снайпер присоединился к четвертьфиналистам IEM Cologne Major 2026 по CS2

Украинский киберспортсмен по Counter-Strike 2 неожиданно для многих стал новым снайпером известной европейской команды, которая вышла в четвертьфинал на IEM Cologne Major 2026.

IEM Cologne Major 2026 завершился, и, следовательно, настало время трансферов между командами. Неожиданно для многих в G2 решили сменить снайпера, сообщает 24 Канал.

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Украинец пополнил топовую команду по CS2?

Европейская команда неплохо проявила себя на кельнском "Мейджоре", дойдя до четвертьфинала, где уступила в напряженной борьбе.

Очевидно, для руководства организации этот результат оказался недостаточным, и они решили, что пришло время перемен.

Стало известно, что на скамейку запасных отправили снайпера команды – Альваро "SunPayus⁠" Гарсию, сообщает HLTV.

Испанец провёл в коллективе менее года и не смог показать желаемой игры, продемонстрировав средний рейтинг 1,05 за время пребывания в команде.

Место не оставалось вакантным долго, ведь уже через несколько часов G2 объявили о подписании украинского киберспортсмена Артема Мороза, более известного как r1nkle.

Новый AWPer приближается ️



Добро пожаловать, @r1nkle1, в G2. pic.twitter.com/WcRDto5eg2 — G2 CS (@G2CSGO) 25 июня 2026

За свою карьеру Артем успел поиграть за B8 и NIP, где он провёл 3 и 2 года соответственно. Последние отправили его на скамейку запасных в апреле 2026 года, сообщает Liquipedia.

Таким образом, G2 стала самой известной командой в его послужном списке, ведь сейчас она занимает 7-е и 9-е места в рейтингах HLTV и VRS.

Желаем 21-летнему украинцу побед в новом коллективе.