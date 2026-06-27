IEM Cologne Major 2026 закінчився і отже настав час для трансферів серед команд. Неочікувано для багатьо змінити снайпера вирішили в G2, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Ми побували IEM Cologne Major 2026: підсумки, враження і трохи фото

Українець поповнив топовий колектив з CS2?

Європейський колектив непогано проявив себе на кельнському "Мейджорі", діставшись чвертфіналу, де поступився у напруженій боротьбі.

Вочевидь, для босів організації цей результат виявився недостатнім і вони вирішили, що настав час змін.

Стало відомо, що на лаву запасних посадили снайпера команди – Альваро "SunPayus⁠" Гарсію, інформує HLTV.

Іспанець провів у колективі менше року та не зміг показати бажаної гри, показавши середній рейтинг у 1,05 за час перебування в команді.

Місце не було вакантим довго, адже вже за кілька годин G2 оголосили про підписання українського кіберспортсмена Артема Мороза, більш відомого як r1nkle.

За свою кар'єру Артем встиг пограти за B8 та NIP, де він провів 3 та 2 роки відповідно. Останні посадили його на лаву запасних у квітні 2026 року, повідомляє Liquipedia.

Отож, G2 стали найвідомішою командою в його послужному списку, адже зараз вони займають 7 та 9 місце у рейтингах HLTV та VRS.

Бажаємо 21-річному українцю перемог у новому колективі.