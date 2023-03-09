Украинские разработчики назвали дату релиза и системные требования Sherlock Holmes The Awakened

Украинским разработчикам из студии Frogwares ранее пришлось отсрочить дату релиза игры Sherlock Holmes The Awakened из-за ракетных обстрелов России. Но теперь геймерам осталось ждать совсем недолго.

Разработчики наконец-то объявили окончательную дату релиза игры. Кроме того, геймерам сообщили ее системные требования.

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Дата релиза Sherlock Holmes The Awakened

Игра станет доступна уже 11 апреля 2023 года на всех платформах, для которых ее разрабатывали – ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Frogwares также выпустил свежий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. В первой половине ролика раскрывается сюжетная завязка под вырезку кадров с демонстрацией локаций и персонажей.

Доктор Ватсон сообщает об ужасных событиях и дикости, которую он никогда раньше не видел. Зрители могут увидеть подвешенные тела и фанатика, провозглашающего о пробуждении земли.

Трейлер Sherlock Holmes The Awakened: смотрите видео

Далее следуют геймплейные кадры Sherlock Holmes The Awakened. Пользователи могут увидеть привычные для серии механики – осмотр предметов, поиск улик, составление правильной цепочки действий и выбор одежды.

После объявления даты релиза Frogwares опубликовала системные требования игры в Steam. Также студия открыла предварительные заказы, по которым можно получить набор костюмов для Шерлока Холмса.

Минимальные требования

ОС : Windows 10 (64-бит);

: Windows 10 (64-бит); процессор : Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;

: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200; оперативная память : 8 Гбайт;

: 8 Гбайт; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) или AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).

Рекомендуемые требования