На турнире по Counter-Strike 2 впервые сойдутся двое друзей – украинские снайперы NAVI и NIP

В рамках группового этапа турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2, украинская организация Natus Vincere сойдется в поединке против NIP, а интересности поединку добавит дуэль двух друзей.

Судьба распорядилась так, что молодой киберспортсмен Артем Мороз, более известный как r1nkle сыграет против своего товарища Игоря "w0nderful" Жданова в рамках ESL Pro League Season 20, сообщает Games 24.

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Противостояние обещает быть напряженным

4 августа в 20:30 по Киеву состоится матч группы А, где интернациональный коллектив "рожденных побеждать" сойдется с известной шведской командой Ninja in Pyjamas.

В составе последних с недавних пор выступает бывший игрок другого украинского киберспортивного клуба B8 – Артем "r1nkle" Мороз.

Это противостояние станет для парня первой официальной встречей против одного из его друзей, снайпера NAVI – Игоря Жданова.

За прогнозами букмекерів Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу в ESL Pro League Season 20. Коефіцієнт на їхній виграш – 4.15. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті ліцензованого букмекера Favbet.



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О дружбе между ребятами стало известно из интервью Артема ютуб-каналу "Кацапське Інферно", где тот рассказал, что они жили в одном дворе, ходили в одну школу и гуляли в общей компании.

Масла в огонь подливают слова самого r1nkle, прозвучавшие в одном из интервью и за которые его уже подколол в соцсети игрок Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус.

Если сравнивать меня с w0nderful, то я думаю мы очень похожи, но считаю, что я одержу над ним победу,

– когда-то сказал Мороз.

Поэтому, интересно будет посмотреть кто из ребят максимально поможет своему коллективу оказаться в финале верхней сетки группы А на ESL Pro League Season 20, несмотря на то что явным фаворитом матча считают NAVI.