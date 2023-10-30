Министр опубликовал в своих социальных сетях соответствующие письма, разосланные ряду компаний, среди которых большинство связано с игровой индустрией. Среди них Epic Games, Valve, Ubisoft, Roblox, Visa, Twitch и MasterCard.

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Что не так с Xsolla

В своих письмах Михаил Федоров сообщает игровому сообществу, что данная компания не прекратила своей работы в России. Это, несмотря на то, что ранее Xsolla сама заявляла о ликвидации своего офиса в Перми.

Более того, Xsolla продолжила набор сотрудников в тот же офис. Таким образом, они лишь увеличивают сумму налогов, идущих на войну против Украины.

Эти налоги были использованы для финансирования русской войны в Украине. В 2022 году только за своих 240 сотрудников в России Xsolla заплатила более 2,1 миллиона долларов налогов. Российский офис Xsolla предположительно приобрел статус "предприятия особой важности для российской экономики", защищающий сотрудников компании от мобилизации,

– сообщил Михаил Федоров.

Украинский министр отметил, что российское правительство не предоставляет такой статус компаниям просто за уплату налогов. Так что, вероятно, может идти речь и о неофициальной части сотрудничества Xsolla с Кремлем.