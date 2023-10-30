Міністр опублікував у своїх соціальних мережах відповідні листи, розіслані низці компаній, серед яких більшість пов'язані з ігровою індустрією. Серед них Epic Games, Valve, Ubisoft, Roblox, Visa, Twitch та MasterCard.

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Що не так з Xsolla

У своїх листах Михайло Федоров доводить до відома ігрову спільноту, що дана компанія не припинила своєї роботи в Росії. Це попри те, що раніше Xsolla сама заявляла про ліквідацію свого офісу в Пермі.

Ба більше, Xsolla продовжила набір співробітників у той самий офіс. У такий спосіб вони лише збільшують суму податків, що йдуть на війну проти України.

Ці податки були використані для фінансування російської війни в Україні. У 2022 році тільки за своїх 240 співробітників у росії Xsolla заплатила понад 2,1 мільйона доларів податків. Російський офіс Xsolla імовірно набув статусу "підприємства особливої важливості для російської економіки", що захищає співробітників компанії від мобілізації,

– повідомив Михайло Федоров.

Український міністр зауважив, що російський уряд не надає такого статусу компаніям просто за сплату податків. Тож, імовірно, може мовитися й про неофіційну частину співпраці Xsolla з Кремлем.