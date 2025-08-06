Будущая EA FC 26 внесет много серьезных изменений в самый популярный и прибыльный режим игры – Ultimate Team. Подробнее о том, что ожидает геймеров – в материале.

EA FC 26 имеет все шансы стать революционной частью серии, поскольку она принесет масштабные изменения в Ultimate Team, сообщает 24 Канал со ссылкой на EA Sports.

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Какими будут изменения в Rivals?

Основной режим самого UT получит немало изменений. Отныне игроки будут получать большие бонусы за победу в нескольких матчах подряд. При этом геймерам будут сообщать, что их соперник сейчас в победной серии, чтобы предоставить дополнительную мотивацию его одолеть.

Также больше не будет возможности "зависнуть" в высоком дивизионе и проигрывать там бесчисленное количество матчей без последствий. Игра будет отслеживать количество поражений и переместит вас в низший дивизион, если их будет слишком много.

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Самым большим нововведением в Rivals станет появление "Bounties". Это цели на матчи, за выполнение которых игрок будет получать дополнительное вознаграждение, даже если проигрывает сам матч. К примеру, можно будет получить дополнительные монетки за забивание последнего гола в поединке и тому подобное.

Чего ожидать от обновленного FUT Champs?

Существенного обновления претерпит и наиболее соревновательный режим FUT Champs или Weekend League.

В частности, чтобы попасть в него и побороться за крутые награды больше не нужно будет проходить отбор, известный как Play-Off.

Если вы играете в 5-м дивизионе или выше и имеете необходимое количество квалификационных баллов – вы будете автоматически допущены к FUT Champs.

В дополнение, разработчики решили создать аналог этого режима для менее хардкорных игроков. Так в EA FC 26 появится Challengers – по сути новая Weekend League для менее мастеровитых геймеров.

Первый взгляд на меню новой лиги / Фото EA

Эта "лига" будет открыта для всех игроков ниже 5-го дивизиона и будет проходить одновременно с привычной FUT Champs. Формат проведения будет идентичным, а отличаться будет только уровень наград, который будет заметно ниже.

Что такое Live Events?

Самой интересной станет появление в игре так называемых Live Events – турниров, ограниченных в продолжительности, которые заставят игроков экспериментировать с составами своих команд, ставя для них различные требования.

Они будут разделены на два типа: "Gauntlet" и "Tournament".

Первые будут состоять из пяти раундов, каждый из которых потребует новый состав. Игрок будет переходить в следующий раунд, даже при условии поражения в предыдущем, но чем больше побед – тем лучше награды в конце.

Полный обзор нововведений – смотрите видео

Другой же тип будет фактически турнирами на выбывание, которые будут длиться четыре раунда. При этом, после поражения можно будет попробовать свои силы еще раз, но после триумфа в финале и получения высших наград – турнир для вас закроется.

Сетка турнира / Фото EA

Поэтому, поклонников виртуального футбола ожидает немало интересного в этом новом сезоне EA FC.