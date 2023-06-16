Умерла собака, ставшая прототипом Кейна из игры Red Dead Redemption 2

Собака, из которой воспроизводили движения для пса Кейна из игры Red Dead Redemption 2, недавно умерла. Хотя собака и не была среди ключевых персонажей игра, у многих геймеров остались теплые воспоминания о ней.

В реальной жизни собаку звали Эйнштейном. О его смерти в соцсетях рассказал хозяин собачки.

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Эйнштейн сыграл немаловажную роль в приключенческом боевике, выступая одним из актеров, с которых снимали движения для Кейна. Поклонники, вероятно, вспомнят, что собаку обычно можно найти в лагере Ван дер Линде в Клеменс-Пойнте.

Публикация была искренним посвящением любимому питомцу, показывая, насколько замечательным и особенным был Эйнштейн для своего владельца и его друзей.

Старший аниматор Rockstar Games Джейсон Бернс рассказал, что Энштейна воспитывали как служебную собаку. Так что четырехлапый был очень вежливым и просто идеальным актером для роли Кейна.