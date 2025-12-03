Умерла золотая рыбка, победившая Малению в Elden Ring

Мир видеоигр часто удивляет нас неожиданными героями, которых никто не ожидал увидеть. Так, ранее мы узнали о золотой рыбке, которая не просто играла в Elden Ring, но и победила одного из самых тяжелых боссов, легендарную Малению. К сожалению, теперь мы имеем печальную весть, ведь Тортеллини недавно умер.

Как обычная рыбка стала звездой соцсетей?

На этой неделе игровое сообщество прощается с уникальным игроком, который получил мировую славу благодаря прохождению сверхсложных испытаний от FromSoftware. Маленький любимец известного контент-мейкера стал настоящим интернет-феноменом, доказав зрителям, что даже нахождение в аквариуме не является препятствием для победы над злейшими врагами в виртуальном пространстве, пишет 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

Как это было Золотая рыбка стримера победила самого сложного босса в Elden Ring

Золотая рыбка по кличке Тортеллини, которая принадлежала популярному ютуберу Pointcrow, умерла в возрасте трех лет. В свое время она вирусилась в интернете, когда победила сначала финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Радана, а затем и саму Малению. Эти сложные боссы становятся ночным кошмаром даже для опытных игроков-людей, поэтому достижение поразило аудиторию.

По словам владельца, причиной смерти стала системная бактериальная инфекция. Тортеллини мужественно боролся с недугом в течение нескольких недель, однако ситуация резко ухудшилась во время празднования Дня благодарения. Лечение, к сожалению, не дало желаемых результатов, и организм рыбки не справился с болезнью, пишет Dexerto.

Как рыбка Тортеллини победила Малению: смотрите видео

Как рыбка смогла играть?

История успеха Тортеллини базировалась на изобретательности его владельца. Стример настроил специальную систему отслеживания движений в аквариуме. Территория, где плавала рыбка, была поделена на сектора, каждый из которых отвечал за определенную кнопку на игровом контроллере. Хаотично передвигаясь в воде, Тортеллини фактически управлял персонажем в игре. Именно таким образом ему удалось победить Малению – босса, который считается одним из самых сложных в истории видеоигр, а также одолеть Радана, что является еще одним чрезвычайно тяжелым испытанием дополнения.

В своем прощальном обращении Pointcrow отметил, что Тортеллини был не просто домашним любимцем, а источником радости и смеха для огромной аудитории. Ютубер подчеркнул, что рыбка прожила замечательную жизнь и теперь, наверняка, плавает в "большом небесном аквариуме". Владелец упомянул, что Тортеллини был одним из немногих представителей своего вида, кто вообще играл в видеоигры, и его достижения останутся в истории интернет-культуры.



Золотая рыбка Тортеллини / Фото Eric Pointcrow

Кроме игровых побед, Тортеллини запомнился курьезными случаями во время прямых трансляций. Поскольку система управления иногда оставалась активной вне игры, рыбка случайно совершила несколько покупок в интернете. Среди "трофеев" оказалась деталь масляного радиатора для автомобиля Nissan Altima и две дорогие дизайнерские сумки. Эти моменты только добавили популярности любимцу, превратив его в настоящую легенду стриминга.