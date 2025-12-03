Померла золота рибка, що перемогла Маленію в Elden Ring

Світ відеоігор часто дивує нас несподіваними героями, яких ніхто не очікував побачити. Так, раніше ми дізналися про золоту рибку, яка не просто грала в Elden Ring, а й перемогла одного з найважчих босів, легендарну Маленію. На жаль, тепер ми маємо сумну звістку, адже Тортелліні нещодавно помер.

Як звичайна рибка стала зіркою соцмереж?

Цього тижня ігрова спільнота прощається з унікальним гравцем, який здобув світову славу завдяки проходженню надскладних випробувань від FromSoftware. Маленький улюбленець відомого контент-мейкера став справжнім інтернет-феноменом, довівши глядачам, що навіть знаходження в акваріумі не є перешкодою для перемоги над найлютішими ворогами у віртуальному просторі, пише 24 Канал з посиланням на Kotaku.

Як це було Золота рибка стримера перемогла найскладнішого боса в Elden Ring

Золота рибка на прізвисько Тортелліні, яка належала популярному ютуберу Pointcrow, померла у віці трьох років. Свого часу вона вірусилась в інтернеті, коли перемогла спочатку фінального боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Радана, а потім і саму Маленію. Ці складні боси стають нічним жахіттям навіть для досвідчених гравців-людей, тому досягнення вразило аудиторію.

За словами власника, причиною смерті стала системна бактеріальна інфекція. Тортелліні мужньо боровся з недугою протягом кількох тижнів, проте ситуація різко погіршилася під час святкування Дня подяки. Лікування, на жаль, не дало бажаних результатів, і організм рибки не впорався з хворобою, пише Dexerto.

Як рибка Тортелліні перемогла Маленію: дивіться відео

Як рибка змогла грати?

Історія успіху Тортелліні базувалася на винахідливості його власника. Стример налаштував спеціальну систему відстеження рухів в акваріумі. Територія, де плавала рибка, була поділена на сектори, кожен з яких відповідав за певну кнопку на ігровому контролері. Хаотично пересуваючись у воді, Тортелліні фактично керував персонажем у грі. Саме таким чином йому вдалося перемогти Маленію – боса, який вважається одним із найскладніших в історії відеоігор, а також здолати Радана, що є ще одним надзвичайно важким випробуванням доповнення.

У своєму прощальному зверненні Pointcrow зазначив, що Тортелліні був не просто домашнім улюбленцем, а джерелом радості та сміху для величезної аудиторії. Ютубер підкреслив, що рибка прожила чудове життя і тепер, напевно, плаває у "великому небесному акваріумі". Власник згадав, що Тортелліні був одним із небагатьох представників свого виду, хто взагалі грав у відеоігри, і його досягнення залишаться в історії інтернет-культури.



Золота рибка Тортелліні / Фото Eric Pointcrow

Окрім ігрових звитяг, Тортелліні запам'ятався курйозними випадками під час прямих трансляцій. Оскільки система керування іноді залишалася активною поза грою, рибка випадково здійснила кілька покупок в інтернеті. Серед "трофеїв" опинилася деталь масляного радіатора для автомобіля Nissan Altima та дві дорогі дизайнерські сумки. Ці моменти лише додали популярності улюбленцю, перетворивши його на справжню легенду стрімінгу.