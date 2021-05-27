Uncharted 4 на PC и будущее God of War: самое интересное с новой презентации Sony для инвесторов

Несколько дней назад компания Sony провела презентацию для своих инвесторов. Новой информации немало, хотя есть две очень интересные новости, которые особенно выделяются.

Наверное, все геймеры знают, что на прошлой неделе состоялся релиз видеоигры Days Gone на PC. Длительное время этот проект был эксклюзивом для консоли PlayStation 4, но и он уже повторил судьбу Horizon Zero Dawn. Самое интересное, что это не последние видеоигры от Sony, которые могут появиться на PC.

Актуально Обогнала консольный оригинал: в сети появились первые оценки видеоигры Days Gone на PC

Стоит начать с того, что несколько дней назад компания Sony провела закрытую презентацию для своих инвесторов. А все дополнительные материалы с этого события появились в сети сегодня ночью. Интересной информации немало, но особенно выделяется новость о релизе видеоигры Uncharted 4: A Thief's End на PC. Конечно, пользователи в сети догадывались, что Sony продолжит выпускать свои старые видеоигры на PC. Правда, вряд ли кто-то мог спрогнозировать, что следующей станет именно эта игра о приключениях Нейтана Дрейка.

Представители компании Sony пока не комментировали эту информацию, но выглядит все достаточно логично. Судя по этой презентации, такие релизы нужны для привлечения новой аудитории (расширения географии). Также подобные видеоигры приносят компании хорошую прибыль и перекрывают затраты на процесс портирования. Стоит добавить, что сейчас в разработке находится полноценный фильм о приключениях молодого Нейтана, который должен выйти в начале 2022 года. Возможно, релиз Uncharted 4: A Thief's End на PC состоится где-то ближе к этой дате.

Видеоигры, которые Sony планирует портировать (портировала) на PC / Скриншот с презентации Sony

Из интересного еще можно отметить, что даже сейчас не понятно, какое будет название в новой части из серии God of War. Фанаты называют ее "Ragnarok", но эту информацию разработчики не подтверждали. Интересно, что сначала в этой презентации представители Sony почему-то использовали фанатский логотип и название, но позже изменили. Также игра отсутствует в списке будущих релизов для PlayStation 4, возможно, проект будет эксклюзивом именно для новой консоли. Хотя есть и другой вариант, возможно, новая часть просто выйдет не в этом году.

Будущие релизы для консоли PlayStation 4 / Скриншот с презентации Sony

Напоследок стоит еще раз напомнить, что официального подтверждения от компании Sony пока нет. А с полной презентацией можно ознакомиться по этой ссылке.