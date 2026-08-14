Разработчик Uncharted не хочет, чтобы существовали ремейки, и призвал студию не переделывать прошлые проекты

Ветеран студии Naughty Dog Бенсон Рассел, разрабатывавший первые три части Uncharted, резко раскритиковал идею создания ремейка оригинальной игры. По его мнению, приключения Натана Дрейка не нуждаются в переосмыслении, поскольку они до сих пор остаются актуальными и доступными для игроков.

Почему римейк может навредить оригиналу

В беседе с журналистами Рассел объяснил, что ремейки имеют смысл только для тех проектов, которые устарели настолько, что в них невозможно играть сегодня. В качестве примера он привел System Shock, где неудобное управление отталкивало аудиторию. Об этом пишет издание Video Games Chronicle.

Дизайнер напомнил, что трилогия Uncharted уже получила качественное обновление в составе сборника The Nathan Drake Collection, который стабильно работает на современных консолях PlayStation.

Uncharted как явление остается в духе времени. Уже существует версия, в которую можно играть на современных консолях, чтобы получить этот опыт. Какой смысл делать ремастер или ремейк?

– прокомментировал бывший дизайнер Naughty Dog Бенсон Рассел.

Разработчик также предостерег от попыток изменить тональность игры. Некоторые поклонники считают, что первой части стоит добавить драматизма и более спокойного темпа, характерного для последних проектов студии.

Однако Рассел убежден, что такая трансформация потребует полной переработки сценария. Это, в конечном итоге, уничтожит дух оригинала и изменит ключевые сцены, которые сделали игру культовой.

Мне просто непонятен смысл создания ремейка. Вам пришлось бы переписать всю историю, чтобы сделать ее лучше, а это означает, что вы измените дух, сцены и саму суть того, чем была первая часть,

– заявил Бенсон Рассел.

Будущее серии без ремейков

Несмотря на популярность идеи обновления старой классики, дизайнер считает, что старые игры должны оставаться в прошлом. Он признался, что испытывал подобные сомнения даже в отношении ремейка The Last of Us Part 1.

Последняя большая игра серии, Uncharted 4: A Thief's End, вышла в 2016 году, а через год мир увидел самостоятельное дополнение The Lost Legacy. В 2022 году разработчики выпустили сборник Legacy of Thieves Collection для новых платформ, однако Рассел призывает не останавливаться на этом.

Он предлагает Naughty Dog не оглядываться назад, а создать совершенно новый проект в той же вселенной. По мнению дизайнера, лучшим решением было бы выпустить игру о более ранних временах, которая вернулась бы к истокам серии и в то же время предложила бы игрокам свежий опыт, а не простое копирование старых наработок.