Инди-студия Icebound Labs показала дебютный трейлер многопользовательской игры Undisclosed, которая планирует пощекотать нервы геймеров, сделав их агентами специального отдела ФБР, информирует 24 Канал.

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Кооперативный хоррор обещает интересный опыт

Амбициозный проект погрузит игроков в атмосферу Соединенных Штатов Америки 50-х годов, где агенты Федерального Бюро Расследований ведут борьбу с паранормальными явлениями. Призраки, НЛО, атаки Вендиго и еще ряд известных мистических угроз будут ждать геймеров, чтобы испытать их на прочность.

Что касается игрового процесса, то на новоиспеченных агентов ожидает типичная оперативная работа: исследование локаций, поиск доказательств и допрос свидетелей. Интересно, что последних можно будет запугать или даже избавиться, если они станут очевидцами нежелательных событий.

Предварительно проект рассчитан на 4 игроков, а будет ли в нем однопользовательский режим пока неизвестно.

Трейлер проекта – смотрите видео

Разработчики отмечают, что основная ставка в Undisclosed делается на атмосферу и иммерсивность, поэтому проект имеет минимум интерфейса.

Undisclosed выйдет на ПК на платформе Steam, но дата релиза пока неизвестна.