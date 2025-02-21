Інді-студія Icebound Labs показала дебютний трейлер багатокористувацької гри Undisclosed, яка планує полоскотати нерви геймерів, зробивши їх агентами спеціального відділу ФБР, інформує 24 Канал.

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Амбітний проєкт занурить гравців у атмосферу Сполучених Штатів Америки 50-их років, де агенти Федерального Бюро Розслідувань ведуть боротьбу з паранормальними явищами. Привиди, НЛО, атаки Вендиґо та ще низка відомих містичних загроз чекатимуть геймерів аби випробувати їх на міцність.

Щодо ігрового процесу, то на новоспечених агентів очікуватиме типова оперативна робота: дослідження локацій, пошук доказів та допит свідків. Цікаво, що останніх можна буде залякати чи навіть позбутися, якщо вони стануть очевидцями небажаних подій.

Попередньо проєкт розрахований на 4 гравців, а чи буде в ньому однокористувацький режим наразі невідомо.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Розробники зазначають, що основна ставка в Undisclosed робиться на атмосферу та імерсивність, тому проєкт має мінімум інтерфейсу.

Undisclosed вийде на ПК на платформі Steam, але дата релізу наразі невідома.