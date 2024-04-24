Фанат Minecraft похвастался в сети необычным достижением на которое ему понадобилось 3 года.

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В песочнице от Mojang игроки могут не только смастерить себе броню разного качества, но и получить ее как "лут" от зомби, скелетов или других врагов. Также доспехи иногда можно найти в подземельях, выменять у жителей поселка или даже выловить из водоемов с помощью удочки.

Пользователь Reddit Phantomsfire потратил три года, чтобы подобным образом собрать набор кожаного снаряжения, все элементы которого имеют зачарование "Эффективность I".

Особенность этого события в том, что доспехи не должны иметь именно этого зачарования. "Эффективность" предназначена чтобы увеличивать скорость работы инструментов игрока и ее нельзя наложить на броню самостоятельно.

Наличие таких предметов в игре обусловлено давним багом, поэтому они являются редкими.

В посте Phantomsfire рассказал, что все началось, когда он случайно нашел шлем в одном из лесных особняков.

В течение следующих трех лет геймер день за днем охотился за другими предметами комплекта и, наконец, завершил свою необычную миссию, поразив игровое сообщество настойчивостью.