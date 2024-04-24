Фанат Minecraft похвалився в мережі незвичним досягненням на яке йому знадобилося 3 роки.

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У пісочниці від Mojang гравці можуть не лише змайструвати собі броню різної якості, але й отримати її як "лут" від зомбі, скелетів чи інших ворогів. Також обладунки іноді можна знайти в підземеллях, виміняти у жителів селища чи навіть виловити з водойм за допомоги вудки.

Користувач Reddit Phantomsfire витратив три роки, щоб подібним чином зібрати набір шкіряного спорядження, усі елементи якого мають зачарування "Ефективність I".

Особливість цієї події в тому, що обладунки не мають мати саме цього зачарування. "Ефективність" призначена аби збільшувати швидкість роботи інструментів гравця і її не можна накласти на броню самостійно.

Наявність таких предметів в грі зумовлена давнім багом, тому вони є найрідкіснішими.

У дописі Phantomsfire розповів, що все розпочалося, коли він випадково знайшов шолом в одному з лісових особняків.

Протягом наступних трьох років геймер день за днем полював за іншими предметами комплекту і, нарешті, завершив свою незвичну місію, вразивши ігрову спільноту наполегливістю.