Стример установил уникальный рекорд в Mario 64, пройдя ее с помощью соло на барабанах

Стример и музыкант CZR осуществил поистине уникальное достижение, пройдя Mario 64 за рекордно короткое время, играя на барабанах. Детали удивительной победы – в материале.

Mario 64 (1996 года) – объективно очень старая игра, что не мешает ей быть одной из самых популярных дисциплин среди спидраннеров, именно поэтому поклонников этого проекта очень трудно удивить. Однако одному стримеру это все же удалось, сообщает 24 канал.

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Контент-мейкер под ником CZR 2.5 года готовился для того, чтобы установить новый мировой рекорд по скорости прохождения Mario 64, однако с одним небольшим усложнением.

Дело в том, что рекорд по прохождению обычным способом составляет 6 минут и 27 секунд и побить его еще та задача, поэтому CZR поставил себе несколько иную цель.

Итак, молодой человек решил соединить две свои страсти: видеоигры и музыку, чтобы с их помощью установить новый, полностью уникальный рекорд.

В итоге это вылилось в увлекательные 19 минут и 48 секунд – именно столько понадобилось стримеру, чтобы пройти Mario 64 на барабанах.

Рекордная попытка: видео

Что касается дальнейших планов, то CZR уже рассматривает несколько игр для подобных прохождений.

На карандашике у стримера находятся Super Mario Bros. 3, Goldeneye, Minecraft и Zelda: Majora's Mask.